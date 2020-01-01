Токеномика на Gold Token (GLDT) Открийте ключова информация за Gold Token (GLDT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gold Token (GLDT) The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Официален уебсайт: https://gldt.org Бяла книга: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper Купете GLDT сега!

Токеномика и анализ на цената за Gold Token (GLDT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gold Token (GLDT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 797.11K $ 797.11K $ 797.11K Общо предлагане: $ 702.60K $ 702.60K $ 702.60K Циркулиращо предлагане: $ 702.60K $ 702.60K $ 702.60K FDV (оценка при пълна реализация): $ 797.11K $ 797.11K $ 797.11K Рекорд за всички времена: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.734321 $ 0.734321 $ 0.734321 Текуща цена: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Научете повече за цената на Gold Token (GLDT)

Токеномика на Gold Token (GLDT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gold Token (GLDT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLDT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLDT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLDT, разгледайте цената в реално време на токените GLDT!

Прогноза за цената за GLDT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLDT? Нашата страница за прогноза за цената GLDT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLDT сега!

