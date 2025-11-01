Информация за цената за GoHost (GOHOST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00521641 $ 0.00521641 $ 0.00521641 24-часов нисък $ 0.00527706 $ 0.00527706 $ 0.00527706 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00521641$ 0.00521641 $ 0.00521641 24-часов висок $ 0.00527706$ 0.00527706 $ 0.00527706 Рекорд за всички времена $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 Най-ниска цена $ 0.00521641$ 0.00521641 $ 0.00521641 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.14% Промяна на цената (7д) -0.78% Промяна на цената (7д) -0.78%

Цената в реално време за GoHost (GOHOST) е$0.00527706. През последните 24 часа GOHOST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00521641 до най-висока стойност $ 0.00527706, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOHOST е $ 0.164158, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00521641.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOHOST има промяна от -- за последния час, +0.14% за 24 часа и -0.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GoHost (GOHOST)

Пазарна капитализация $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GoHost е $ 5.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOHOST е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.28K.