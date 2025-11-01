Информация за цената за God The Dog (GOD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.07% Промяна на цената (1д) +5.45% Промяна на цената (7д) -24.87% Промяна на цената (7д) -24.87%

Цената в реално време за God The Dog (GOD) е--. През последните 24 часа GOD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOD е $ 0.00932323, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOD има промяна от +1.07% за последния час, +5.45% за 24 часа и -24.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за God The Dog (GOD)

Пазарна капитализация $ 683.72K$ 683.72K $ 683.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 683.72K$ 683.72K $ 683.72K Циркулиращо предлагане 991.33M 991.33M 991.33M Общо предлагане 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Текущата пазарна капитализация на God The Dog е $ 683.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOD е 991.33M, като общото предлагане е 991326303.3210633. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 683.72K.