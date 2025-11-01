БорсаDEX+
Цената в реално време на God The Dog днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOD в MEXC сега.

Повече за GOD

GODценова информация

Какво представлява GOD

Официален уебсайт на GOD

Токеномика на GOD

GOD ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

God The Dog Лого

God The Dog цена (GOD)

Не се намира в списъка

1 GOD към USD - цена в реално време:

$0.00068938
$0.00068938
+5.40%1D
mexc
USD
God The Dog (GOD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:50:10 (UTC+8)

Информация за цената за God The Dog (GOD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323

$ 0
$ 0

+1.07%

+5.45%

-24.87%

-24.87%

Цената в реално време за God The Dog (GOD) е--. През последните 24 часа GOD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOD е $ 0.00932323, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOD има промяна от +1.07% за последния час, +5.45% за 24 часа и -24.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за God The Dog (GOD)

$ 683.72K
$ 683.72K

--
--

$ 683.72K
$ 683.72K

991.33M
991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633

Текущата пазарна капитализация на God The Dog е $ 683.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOD е 991.33M, като общото предлагане е 991326303.3210633. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 683.72K.

История на цените за God The Dog (GOD) USD

През днешния ден промяната в цената на God The Dog към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на God The Dog към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на God The Dog към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на God The Dog към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.45%
30 дни$ 0-79.53%
60 дни$ 0-84.07%
90 дни$ 0--

Какво е God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

God The Dog (GOD) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за God The Dog (USD)

Колко ще струва God The Dog (GOD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от God The Dog (GOD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за God The Dog.

Проверете прогнозата за цената за God The Dog сега!

GOD към местни валути

Токеномика на God The Dog (GOD)

Разбирането на токеномиката на God The Dog (GOD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно God The Dog (GOD)

Колко струва God The Dog (GOD) днес?
Цената в реално време на GOD в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GOD към USD?
Текущата цена на GOD към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на God The Dog?
Пазарната капитализация за GOD е $ 683.72K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GOD?
Циркулиращото предлагане на GOD е 991.33M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOD?
GOD постигна ATH цена от 0.00932323 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOD?
GOD достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GOD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOD е -- USD.
Ще се повиши ли GOD тази година?
GOD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GOD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:50:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за God The Dog (GOD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

