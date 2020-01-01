Токеномика на GoCryptoMe (GCME) Открийте ключова информация за GoCryptoMe (GCME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GoCryptoMe (GCME) "GoCryptoMe is a blockchain-based ecosystem that provides crowdfunding via cryptocurrency. With GoCryptoMe, the people are in power. Holders of our NFTs will be able to vote on a project’s inclusion on the GoCryptoMe crowdfunding website. If the project is determined to be a fully legal and legitimate cause, then the project’s creator will have free use of the platform. Through decentralization — once funds are in place — they cannot be censored or redirected by governments or corporate executives who may have agendas, biases, or are under pressure from third-parties. GoCryptoMe’s long-term goal is to create a platform where crowdfunding will be uncensored, secure, transparent, and free of corporate or political influence. A platform that can spread globally, giving users the best experience and the freedom to fund any cause, venture, or entity they love." Официален уебсайт: https://gocryptome.io Купете GCME сега!

Токеномика и анализ на цената за GoCryptoMe (GCME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GoCryptoMe (GCME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.11K $ 41.11K $ 41.11K Рекорд за всички времена: $ 0.261989 $ 0.261989 $ 0.261989 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004111 $ 0.0004111 $ 0.0004111 Научете повече за цената на GoCryptoMe (GCME)

Токеномика на GoCryptoMe (GCME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GoCryptoMe (GCME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GCME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GCME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GCME, разгледайте цената в реално време на токените GCME!

Прогноза за цената за GCME Искате ли да знаете какъв път може да поеме GCME? Нашата страница за прогноза за цената GCME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GCME сега!

