Токеномика на GoCharge Tech (CHARGED) Открийте ключова информация за GoCharge Tech (CHARGED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за GoCharge Tech (CHARGED) Utility token that unlocks payments for electric vehicle charging and power bank rentals in our GoCharge Tech ecosystem. Официален уебсайт: https://gocharge.tech/ Бяла книга: https://gocharge.tech/wp-content/uploads/files/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за GoCharge Tech (CHARGED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GoCharge Tech (CHARGED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 189.39M $ 189.39M $ 189.39M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 174.04K $ 174.04K $ 174.04K Рекорд за всички времена: $ 0.01302541 $ 0.01302541 $ 0.01302541 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00091893 $ 0.00091893 $ 0.00091893 Научете повече за цената на GoCharge Tech (CHARGED)

Токеномика на GoCharge Tech (CHARGED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GoCharge Tech (CHARGED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHARGED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHARGED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHARGED, разгледайте цената в реално време на токените CHARGED!

Прогноза за цената за CHARGED Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHARGED? Нашата страница за прогноза за цената CHARGED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHARGED сега!

