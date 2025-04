Какво е GoByte (GBX)

GoByte is the fastest, most secure & most affordable Proof-of-Work cryptocurrency in the world. Its network features instantly settled & respendable transactions, 51% attack immunity, optionally private transactions and the first decentralized blockchain governance and self-funding model through incentivized full nodes which enable mass adoption scaling.

