Токеномика на Goatseus Poppimus (POPGOAT) Открийте ключова информация за Goatseus Poppimus (POPGOAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Goatseus Poppimus (POPGOAT) 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Официален уебсайт: https://www.popgoat.click Купете POPGOAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Goatseus Poppimus (POPGOAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Goatseus Poppimus (POPGOAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.44K $ 19.44K $ 19.44K Общо предлагане: $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M Циркулиращо предлагане: $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.44K $ 19.44K $ 19.44K Рекорд за всички времена: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Токеномика на Goatseus Poppimus (POPGOAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Goatseus Poppimus (POPGOAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POPGOAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POPGOAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POPGOAT, разгледайте цената в реално време на токените POPGOAT!

Прогноза за цената за POPGOAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме POPGOAT? Нашата страница за прогноза за цената POPGOAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POPGOAT сега!

