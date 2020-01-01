Токеномика на goatseglebe (GLEBE) Открийте ключова информация за goatseglebe (GLEBE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за goatseglebe (GLEBE) Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Официален уебсайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt Купете GLEBE сега!

Токеномика и анализ на цената за goatseglebe (GLEBE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за goatseglebe (GLEBE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.62K $ 10.62K $ 10.62K Общо предлагане: $ 993.92M $ 993.92M $ 993.92M Циркулиращо предлагане: $ 993.92M $ 993.92M $ 993.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.62K $ 10.62K $ 10.62K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на goatseglebe (GLEBE)

Токеномика на goatseglebe (GLEBE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на goatseglebe (GLEBE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLEBE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLEBE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLEBE, разгледайте цената в реално време на токените GLEBE!

Прогноза за цената за GLEBE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLEBE? Нашата страница за прогноза за цената GLEBE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLEBE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!