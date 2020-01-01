Токеномика на GOAT GAINS (GGAINS) Открийте ключова информация за GOAT GAINS (GGAINS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GOAT GAINS (GGAINS) Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Официален уебсайт: https://gainsgoat.xyz/ Купете GGAINS сега!

Токеномика и анализ на цената за GOAT GAINS (GGAINS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GOAT GAINS (GGAINS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.70K $ 7.70K $ 7.70K Общо предлагане: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Циркулиращо предлагане: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.70K $ 7.70K $ 7.70K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GOAT GAINS (GGAINS)

Токеномика на GOAT GAINS (GGAINS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GOAT GAINS (GGAINS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GGAINS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GGAINS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GGAINS, разгледайте цената в реално време на токените GGAINS!

Прогноза за цената за GGAINS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GGAINS? Нашата страница за прогноза за цената GGAINS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GGAINS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!