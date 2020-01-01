Токеномика на GoAsk (ASK) Открийте ключова информация за GoAsk (ASK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GoAsk (ASK) Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural. Официален уебсайт: https://goask.xyz/ Бяла книга: https://goask.gitbook.io/ Купете ASK сега!

Токеномика и анализ на цената за GoAsk (ASK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GoAsk (ASK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.73K $ 10.73K $ 10.73K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.73K $ 10.73K $ 10.73K Рекорд за всички времена: $ 0.0100893 $ 0.0100893 $ 0.0100893 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GoAsk (ASK)

Токеномика на GoAsk (ASK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GoAsk (ASK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASK, разгледайте цената в реално време на токените ASK!

Прогноза за цената за ASK Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASK? Нашата страница за прогноза за цената ASK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASK сега!

