Информация за цената за Go Rest Offline (GROF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.11% Промяна на цената (1д) +7.36% Промяна на цената (7д) -7.33% Промяна на цената (7д) -7.33%

Цената в реално време за Go Rest Offline (GROF) е--. През последните 24 часа GROF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GROF е $ 0.0059774, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GROF има промяна от +2.11% за последния час, +7.36% за 24 часа и -7.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Go Rest Offline (GROF)

Пазарна капитализация $ 107.68K$ 107.68K $ 107.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 144.05K$ 144.05K $ 144.05K Циркулиращо предлагане 747.53M 747.53M 747.53M Общо предлагане 999,974,633.381189 999,974,633.381189 999,974,633.381189

Текущата пазарна капитализация на Go Rest Offline е $ 107.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GROF е 747.53M, като общото предлагане е 999974633.381189. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 144.05K.