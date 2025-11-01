БорсаDEX+
Цената в реално време на Go Rest Offline днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GROF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GROF в MEXC сега.

Go Rest Offline цена (GROF)

Не се намира в списъка

1 GROF към USD - цена в реално време:

$0.00014478
$0.00014478$0.00014478
+7.30%1D
mexc
USD
Go Rest Offline (GROF) Ценова графика на живо
Информация за цената за Go Rest Offline (GROF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

+7.36%

-7.33%

-7.33%

Цената в реално време за Go Rest Offline (GROF) е--. През последните 24 часа GROF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GROF е $ 0.0059774, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GROF има промяна от +2.11% за последния час, +7.36% за 24 часа и -7.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Go Rest Offline (GROF)

$ 107.68K
$ 107.68K$ 107.68K

--
----

$ 144.05K
$ 144.05K$ 144.05K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,633.381189
999,974,633.381189 999,974,633.381189

Текущата пазарна капитализация на Go Rest Offline е $ 107.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GROF е 747.53M, като общото предлагане е 999974633.381189. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 144.05K.

История на цените за Go Rest Offline (GROF) USD

През днешния ден промяната в цената на Go Rest Offline към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Go Rest Offline към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Go Rest Offline към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Go Rest Offline към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+7.36%
30 дни$ 0-50.61%
60 дни$ 0-84.64%
90 дни$ 0--

Какво е Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

Прогноза за цената за Go Rest Offline (USD)

Колко ще струва Go Rest Offline (GROF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Go Rest Offline (GROF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Go Rest Offline.

Проверете прогнозата за цената за Go Rest Offline сега!

GROF към местни валути

Токеномика на Go Rest Offline (GROF)

Разбирането на токеномиката на Go Rest Offline (GROF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GROF сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Go Rest Offline (GROF)

Колко струва Go Rest Offline (GROF) днес?
Цената в реално време на GROF в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GROF към USD?
Текущата цена на GROF към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Go Rest Offline?
Пазарната капитализация за GROF е $ 107.68K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GROF?
Циркулиращото предлагане на GROF е 747.53M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GROF?
GROF постигна ATH цена от 0.0059774 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GROF?
GROF достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GROF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GROF е -- USD.
Ще се повиши ли GROF тази година?
GROF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GROF за по-задълбочен анализ.
