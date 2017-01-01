Токеномика на GNY (GNY) Открийте ключова информация за GNY (GNY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GNY (GNY) GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies. Официален уебсайт: http://www.gny.io Бяла книга: https://docs.wixstatic.com/ugd/cddf32_25fa71e039144e929f35d5515caf5597.pdf Купете GNY сега!

Токеномика и анализ на цената за GNY (GNY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GNY (GNY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 899.79K $ 899.79K $ 899.79K Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 178.27M $ 178.27M $ 178.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Рекорд за всички времена: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00504741 $ 0.00504741 $ 0.00504741 Научете повече за цената на GNY (GNY)

Токеномика на GNY (GNY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GNY (GNY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GNY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GNY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GNY, разгледайте цената в реално време на токените GNY!

Прогноза за цената за GNY Искате ли да знаете какъв път може да поеме GNY? Нашата страница за прогноза за цената GNY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GNY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!