Токеномика на Gnome (GNOME) Открийте ключова информация за Gnome (GNOME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gnome (GNOME) $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. Официален уебсайт: https://gnomegnome.fun/ Купете GNOME сега!

Токеномика и анализ на цената за Gnome (GNOME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gnome (GNOME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.21K $ 21.21K $ 21.21K Общо предлагане: $ 998.19M $ 998.19M $ 998.19M Циркулиращо предлагане: $ 998.19M $ 998.19M $ 998.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.21K $ 21.21K $ 21.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Gnome (GNOME)

Токеномика на Gnome (GNOME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gnome (GNOME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GNOME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GNOME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GNOME, разгледайте цената в реално време на токените GNOME!

Прогноза за цената за GNOME Искате ли да знаете какъв път може да поеме GNOME? Нашата страница за прогноза за цената GNOME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GNOME сега!

