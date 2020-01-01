Токеномика на GNME MINING GAME (GNME) Открийте ключова информация за GNME MINING GAME (GNME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GNME MINING GAME (GNME) GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Официален уебсайт: https://www.gnmemining.com/ Бяла книга: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Купете GNME сега!

Токеномика и анализ на цената за GNME MINING GAME (GNME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GNME MINING GAME (GNME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 130.24K $ 130.24K $ 130.24K Общо предлагане: $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Циркулиращо предлагане: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 326.84K $ 326.84K $ 326.84K Рекорд за всички времена: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Текуща цена: $ 0.01859789 $ 0.01859789 $ 0.01859789 Научете повече за цената на GNME MINING GAME (GNME)

Токеномика на GNME MINING GAME (GNME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GNME MINING GAME (GNME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GNME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GNME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GNME, разгледайте цената в реално време на токените GNME!

