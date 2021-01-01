Токеномика на GMT (GMT) Открийте ключова информация за GMT (GMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GMT (GMT) What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Официален уебсайт: https://www.stepn.com/ Бяла книга: https://whitepaper.stepn.com/ Купете GMT сега!

Токеномика и анализ на цената за GMT (GMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GMT (GMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 138.65M $ 138.65M $ 138.65M Общо предлагане: $ 5.09B $ 5.09B $ 5.09B Циркулиращо предлагане: $ 2.99B $ 2.99B $ 2.99B FDV (оценка при пълна реализация): $ 235.51M $ 235.51M $ 235.51M Рекорд за всички времена: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Текуща цена: $ 0.04629177 $ 0.04629177 $ 0.04629177 Научете повече за цената на GMT (GMT)

Токеномика на GMT (GMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GMT (GMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GMT, разгледайте цената в реално време на токените GMT!

Прогноза за цената за GMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GMT? Нашата страница за прогноза за цената GMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GMT сега!

