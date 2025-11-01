Информация за цената за GMEOW (GMEOW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00889219 $ 0.00889219 $ 0.00889219 24-часов нисък $ 0.0131473 $ 0.0131473 $ 0.0131473 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00889219$ 0.00889219 $ 0.00889219 24-часов висок $ 0.0131473$ 0.0131473 $ 0.0131473 Рекорд за всички времена $ 0.038489$ 0.038489 $ 0.038489 Най-ниска цена $ 0.00889219$ 0.00889219 $ 0.00889219 Промяна на цената (1ч) -0.79% Промяна на цената (1д) -30.22% Промяна на цената (7д) -53.71% Промяна на цената (7д) -53.71%

Цената в реално време за GMEOW (GMEOW) е$0.00889608. През последните 24 часа GMEOW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00889219 до най-висока стойност $ 0.0131473, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GMEOW е $ 0.038489, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00889219.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GMEOW има промяна от -0.79% за последния час, -30.22% за 24 часа и -53.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GMEOW (GMEOW)

Пазарна капитализация $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GMEOW е $ 8.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GMEOW е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.90M.