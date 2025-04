Какво е GMBase (GMB)

GMBase ($GMB) is a community-driven crypto project on the Base ecosystem, fostering optimism and unity through its mascot Waddle the Duck. It features a unique Shared Value-As-A-Service (SVaaS) platform, uniting projects for collaborative growth. With innovative elements like THE BASE COLLECTIVE, GMB VAULT, and BEANS, $GMB aims to create a welcoming and dynamic environment for both crypto enthusiasts and newcomers.

