Токеномика на Glorious Looking (GLG) Открийте ключова информация за Glorious Looking (GLG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glorious Looking (GLG) GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Официален уебсайт: https://wuyuelexx.cc Купете GLG сега!

Токеномика и анализ на цената за Glorious Looking (GLG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glorious Looking (GLG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Общо предлагане: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Циркулиращо предлагане: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Рекорд за всички времена: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Текуща цена: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Научете повече за цената на Glorious Looking (GLG)

Токеномика на Glorious Looking (GLG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glorious Looking (GLG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLG, разгледайте цената в реално време на токените GLG!

Прогноза за цената за GLG Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLG? Нашата страница за прогноза за цената GLG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLG сега!

