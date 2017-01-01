Токеномика на Gloria AI (GLORIA) Открийте ключова информация за Gloria AI (GLORIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gloria AI (GLORIA) Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Официален уебсайт: https://itsgloria.ai/ Бяла книга: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Купете GLORIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Gloria AI (GLORIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gloria AI (GLORIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 651.23K $ 651.23K $ 651.23K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Рекорд за всички времена: $ 0.00790726 $ 0.00790726 $ 0.00790726 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 Научете повече за цената на Gloria AI (GLORIA)

Токеномика на Gloria AI (GLORIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gloria AI (GLORIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLORIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLORIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLORIA, разгледайте цената в реално време на токените GLORIA!

Прогноза за цената за GLORIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLORIA? Нашата страница за прогноза за цената GLORIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLORIA сега!

