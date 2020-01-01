Токеномика на Globiance Exchange (GBEX) Открийте ключова информация за Globiance Exchange (GBEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Globiance Exchange (GBEX) Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers. Официален уебсайт: https://globiance.com

Токеномика и анализ на цената за Globiance Exchange (GBEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Globiance Exchange (GBEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Общо предлагане: $ 500.00T $ 500.00T $ 500.00T Циркулиращо предлагане: $ 368.29T $ 368.29T $ 368.29T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Globiance Exchange (GBEX)

Токеномика на Globiance Exchange (GBEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Globiance Exchange (GBEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GBEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GBEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GBEX, разгледайте цената в реално време на токените GBEX!

Прогноза за цената за GBEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме GBEX? Нашата страница за прогноза за цената GBEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

