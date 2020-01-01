Токеномика на Global Coin Research (GCR) Открийте ключова информация за Global Coin Research (GCR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Global Coin Research (GCR) Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Официален уебсайт: https://globalcoinresearch.com/ Купете GCR сега!

Токеномика и анализ на цената за Global Coin Research (GCR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Global Coin Research (GCR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Рекорд за всички времена: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.134319 $ 0.134319 $ 0.134319 Текуща цена: $ 0.13432 $ 0.13432 $ 0.13432 Научете повече за цената на Global Coin Research (GCR)

Токеномика на Global Coin Research (GCR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Global Coin Research (GCR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GCR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GCR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GCR, разгледайте цената в реално време на токените GCR!

