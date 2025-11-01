Информация за цената за Gloat (GLOAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000545 $ 0.00000545 $ 0.00000545 24-часов нисък $ 0.00000591 $ 0.00000591 $ 0.00000591 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 24-часов висок $ 0.00000591$ 0.00000591 $ 0.00000591 Рекорд за всички времена $ 0.00019182$ 0.00019182 $ 0.00019182 Най-ниска цена $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) -0.94% Промяна на цената (7д) -10.95% Промяна на цената (7д) -10.95%

Цената в реално време за Gloat (GLOAT) е$0.00000562. През последните 24 часа GLOAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000545 до най-висока стойност $ 0.00000591, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GLOAT е $ 0.00019182, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000545.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GLOAT има промяна от +0.53% за последния час, -0.94% за 24 часа и -10.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gloat (GLOAT)

Пазарна капитализация $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Gloat е $ 5.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GLOAT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.62K.