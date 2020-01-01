Токеномика на Glo Dollar (USDGLO) Открийте ключова информация за Glo Dollar (USDGLO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glo Dollar (USDGLO) Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. Официален уебсайт: https://www.glodollar.org/ Купете USDGLO сега!

Токеномика и анализ на цената за Glo Dollar (USDGLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glo Dollar (USDGLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Общо предлагане: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Циркулиращо предлагане: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Рекорд за всички времена: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.904862 $ 0.904862 $ 0.904862 Текуща цена: $ 0.997756 $ 0.997756 $ 0.997756 Научете повече за цената на Glo Dollar (USDGLO)

Токеномика на Glo Dollar (USDGLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glo Dollar (USDGLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDGLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDGLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDGLO, разгледайте цената в реално време на токените USDGLO!

Прогноза за цената за USDGLO Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDGLO? Нашата страница за прогноза за цената USDGLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USDGLO сега!

