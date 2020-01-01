Токеномика на Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Открийте ключова информация за Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Официален уебсайт: https://glitchgremlin.ai/ Бяла книга: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Купете GREMLINAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.00K $ 16.00K $ 16.00K Общо предлагане: $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M Циркулиращо предлагане: $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.00K $ 16.00K $ 16.00K Рекорд за всички времена: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Токеномика на Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GREMLINAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GREMLINAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GREMLINAI, разгледайте цената в реално време на токените GREMLINAI!

Прогноза за цената за GREMLINAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GREMLINAI? Нашата страница за прогноза за цената GREMLINAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GREMLINAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!