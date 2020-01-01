Токеномика на Glint Coin (GLINT) Открийте ключова информация за Glint Coin (GLINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glint Coin (GLINT) Glint Coin (GLINT) is a utility token from TON Diamonds, a curated NFT Marketplace for digital artists on TON Blockchain. Glint Coin (GLINT) enhances the TON Diamonds user experience in the following ways: — Purchasing NFT on TON Diamonds marketplace with Glint Coin. — Covering NFT trading fees on the TON Diamonds marketplace. — Granting DAO voting rights to decide on the listing of new or other NFT collections and artists on the marketplace. Официален уебсайт: https://ton.diamonds/glint-coin Бяла книга: https://nft.ton.diamonds/glint-coin-litepaper.pdf Купете GLINT сега!

Токеномика и анализ на цената за Glint Coin (GLINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glint Coin (GLINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 298.21K $ 298.21K $ 298.21K Рекорд за всички времена: $ 0.89279 $ 0.89279 $ 0.89279 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01175941 $ 0.01175941 $ 0.01175941 Текуща цена: $ 0.01357846 $ 0.01357846 $ 0.01357846 Научете повече за цената на Glint Coin (GLINT)

Токеномика на Glint Coin (GLINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glint Coin (GLINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLINT, разгледайте цената в реално време на токените GLINT!

Прогноза за цената за GLINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLINT? Нашата страница за прогноза за цената GLINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLINT сега!

