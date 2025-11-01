БорсаDEX+
Цената в реално време на Glif Staked ICNT днес е 0.303561 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STICNT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STICNT в MEXC сега.

Glif Staked ICNT цена (STICNT)

Не се намира в списъка

1 STICNT към USD - цена в реално време:

$0.303561
$0.303561
0.00%1D
mexc
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:29:00 (UTC+8)

Информация за цената за Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.446536
$ 0.446536

$ 0.264716
$ 0.264716

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Glif Staked ICNT (STICNT) е$0.303561. През последните 24 часа STICNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STICNT е $ 0.446536, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.264716.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STICNT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Glif Staked ICNT (STICNT)

$ 403.18K
$ 403.18K

--
----

$ 403.18K
$ 403.18K

1.33M
1.33M

1,328,177.581342443
1,328,177.581342443

Текущата пазарна капитализация на Glif Staked ICNT е $ 403.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STICNT е 1.33M, като общото предлагане е 1328177.581342443. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 403.18K.

История на цените за Glif Staked ICNT (STICNT) USD

През днешния ден промяната в цената на Glif Staked ICNT към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Glif Staked ICNT към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Glif Staked ICNT към USD беше $ +0.0050799719.
През последните 90 дни промяната в цената на Glif Staked ICNT към USD беше $ +0.0370251370030683.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ +0.0050799719+1.67%
90 дни$ +0.0370251370030683+13.89%

Какво е Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Glif Staked ICNT (STICNT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Glif Staked ICNT (USD)

Колко ще струва Glif Staked ICNT (STICNT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Glif Staked ICNT (STICNT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Glif Staked ICNT.

Проверете прогнозата за цената за Glif Staked ICNT сега!

STICNT към местни валути

Токеномика на Glif Staked ICNT (STICNT)

Разбирането на токеномиката на Glif Staked ICNT (STICNT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STICNT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Glif Staked ICNT (STICNT)

Колко струва Glif Staked ICNT (STICNT) днес?
Цената в реално време на STICNT в USD е 0.303561 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на STICNT към USD?
Текущата цена на STICNT към USD е $ 0.303561. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Glif Staked ICNT?
Пазарната капитализация за STICNT е $ 403.18K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на STICNT?
Циркулиращото предлагане на STICNT е 1.33M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на STICNT?
STICNT постигна ATH цена от 0.446536 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на STICNT?
STICNT достигна ATL цена от 0.264716 USD.
Какъв е обемът на търговията на STICNT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за STICNT е -- USD.
Ще се повиши ли STICNT тази година?
STICNT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за STICNT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:29:00 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

