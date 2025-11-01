Информация за цената за Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Най-ниска цена $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Glif Staked ICNT (STICNT) е$0.303561. През последните 24 часа STICNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STICNT е $ 0.446536, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.264716.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STICNT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Glif Staked ICNT (STICNT)

Пазарна капитализация $ 403.18K$ 403.18K $ 403.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 403.18K$ 403.18K $ 403.18K Циркулиращо предлагане 1.33M 1.33M 1.33M Общо предлагане 1,328,177.581342443 1,328,177.581342443 1,328,177.581342443

Текущата пазарна капитализация на Glif Staked ICNT е $ 403.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STICNT е 1.33M, като общото предлагане е 1328177.581342443. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 403.18K.