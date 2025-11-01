Информация за цената за Glidr (GLIDR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-часов нисък $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-часов висок $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Рекорд за всички времена $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Най-ниска цена $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Промяна на цената (1ч) +0.27% Промяна на цената (1д) +0.62% Промяна на цената (7д) +0.34% Промяна на цената (7д) +0.34%

Цената в реално време за Glidr (GLIDR) е$1.18. През последните 24 часа GLIDR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.16 до най-висока стойност $ 1.19, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GLIDR е $ 1.24, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.083.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GLIDR има промяна от +0.27% за последния час, +0.62% за 24 часа и +0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Glidr (GLIDR)

Пазарна капитализация $ 33.04M$ 33.04M $ 33.04M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 118.18M$ 118.18M $ 118.18M Циркулиращо предлагане 27.96M 27.96M 27.96M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Glidr е $ 33.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GLIDR е 27.96M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 118.18M.