Токеномика на Glide Finance (GLIDE) Открийте ключова информация за Glide Finance (GLIDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glide Finance (GLIDE) Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line. Официален уебсайт: https://glidefinance.io/swap Купете GLIDE сега!

Токеномика и анализ на цената за Glide Finance (GLIDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glide Finance (GLIDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 280.47K $ 280.47K $ 280.47K Рекорд за всички времена: $ 0.259946 $ 0.259946 $ 0.259946 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00498113 $ 0.00498113 $ 0.00498113 Текуща цена: $ 0.00561112 $ 0.00561112 $ 0.00561112 Научете повече за цената на Glide Finance (GLIDE)

Токеномика на Glide Finance (GLIDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glide Finance (GLIDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLIDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLIDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLIDE, разгледайте цената в реално време на токените GLIDE!

Прогноза за цената за GLIDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLIDE? Нашата страница за прогноза за цената GLIDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLIDE сега!

