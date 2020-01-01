Токеномика на Gleec Coin (GLEEC) Открийте ключова информация за Gleec Coin (GLEEC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gleec Coin (GLEEC) Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Официален уебсайт: https://gleec.com Купете GLEEC сега!

Токеномика и анализ на цената за Gleec Coin (GLEEC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gleec Coin (GLEEC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Общо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Циркулиращо предлагане: $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Рекорд за всички времена: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00551923 $ 0.00551923 $ 0.00551923 Научете повече за цената на Gleec Coin (GLEEC)

Токеномика на Gleec Coin (GLEEC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gleec Coin (GLEEC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLEEC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLEEC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLEEC, разгледайте цената в реално време на токените GLEEC!

Прогноза за цената за GLEEC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLEEC? Нашата страница за прогноза за цената GLEEC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLEEC сега!

