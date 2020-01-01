Токеномика на Glaze (GLAZE) Открийте ключова информация за Glaze (GLAZE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glaze (GLAZE) $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Официален уебсайт: https://glazesolana.lol Купете GLAZE сега!

Токеномика и анализ на цената за Glaze (GLAZE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glaze (GLAZE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K Общо предлагане: $ 846.14M $ 846.14M $ 846.14M Циркулиращо предлагане: $ 846.14M $ 846.14M $ 846.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00061052 $ 0.00061052 $ 0.00061052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001009 $ 0.00001009 $ 0.00001009 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Glaze (GLAZE)

Токеномика на Glaze (GLAZE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glaze (GLAZE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLAZE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLAZE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLAZE, разгледайте цената в реално време на токените GLAZE!

Прогноза за цената за GLAZE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLAZE? Нашата страница за прогноза за цената GLAZE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLAZE сега!

