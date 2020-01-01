Токеномика на Glades (GLDS) Открийте ключова информация за Glades (GLDS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Glades (GLDS) Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property. Официален уебсайт: https://glades.ai/ Бяла книга: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper Купете GLDS сега!

Токеномика и анализ на цената за Glades (GLDS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Glades (GLDS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 581.96K Общо предлагане: $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 949.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 612.56K Рекорд за всички времена: $ 0.00507594 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00061245 Научете повече за цената на Glades (GLDS)

Токеномика на Glades (GLDS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Glades (GLDS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLDS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLDS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLDS, разгледайте цената в реално време на токените GLDS!

Прогноза за цената за GLDS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLDS? Нашата страница за прогноза за цената GLDS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLDS сега!

