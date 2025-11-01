Информация за цената за GKHAN (GKN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00038168 $ 0.00041605 24-часов нисък $ 0.00038168 24-часов висок $ 0.00041605 Рекорд за всички времена $ 0.00706978 Най-ниска цена $ 0.00038168 Промяна на цената (1ч) +1.14% Промяна на цената (1д) +5.62% Промяна на цената (7д) -39.27%

Цената в реално време за GKHAN (GKN) е$0.00040783. През последните 24 часа GKN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00038168 до най-висока стойност $ 0.00041605, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GKN е $ 0.00706978, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00038168.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GKN има промяна от +1.14% за последния час, +5.62% за 24 часа и -39.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GKHAN (GKN)

Пазарна капитализация $ 1.19M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.19M Циркулиращо предлагане 3.00B Общо предлагане 2,999,531,368.21221

Текущата пазарна капитализация на GKHAN е $ 1.19M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GKN е 3.00B, като общото предлагане е 2999531368.21221. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.19M.