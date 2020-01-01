Токеномика на GIRLS (GIRLS) Открийте ключова информация за GIRLS (GIRLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GIRLS (GIRLS) Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸 Официален уебсайт: https://welovegirls.xyz Купете GIRLS сега!

Токеномика и анализ на цената за GIRLS (GIRLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GIRLS (GIRLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.65K $ 6.65K $ 6.65K Общо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Циркулиращо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.65K $ 6.65K $ 6.65K Рекорд за всички времена: $ 0.00190055 $ 0.00190055 $ 0.00190055 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GIRLS (GIRLS)

Токеномика на GIRLS (GIRLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GIRLS (GIRLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GIRLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GIRLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GIRLS, разгледайте цената в реално време на токените GIRLS!

Прогноза за цената за GIRLS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GIRLS? Нашата страница за прогноза за цената GIRLS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GIRLS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!