Токеномика на Girls Smoking Cigs (GSC)
Информация за Girls Smoking Cigs (GSC)
$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.
Токеномика и анализ на цената за Girls Smoking Cigs (GSC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Girls Smoking Cigs (GSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Girls Smoking Cigs (GSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Girls Smoking Cigs (GSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GSC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GSC, разгледайте цената в реално време на токените GSC!
Прогноза за цената за GSC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме GSC? Нашата страница за прогноза за цената GSC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.