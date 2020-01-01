Токеномика на girl economy ai (GIRLE) Открийте ключова информация за girl economy ai (GIRLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за girl economy ai (GIRLE) girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Официален уебсайт: https://girleconomy.ai/ Купете GIRLE сега!

Токеномика и анализ на цената за girl economy ai (GIRLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за girl economy ai (GIRLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.65K $ 21.65K $ 21.65K Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.65K $ 21.65K $ 21.65K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на girl economy ai (GIRLE)

Токеномика на girl economy ai (GIRLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на girl economy ai (GIRLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GIRLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GIRLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GIRLE, разгледайте цената в реално време на токените GIRLE!

Прогноза за цената за GIRLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GIRLE? Нашата страница за прогноза за цената GIRLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GIRLE сега!

