Информация за Ginza Network (GINZA) Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain). In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem. Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications. Официален уебсайт: https://ginza.tech/ Купете GINZA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ginza Network (GINZA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ginza Network (GINZA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 660.63M $ 660.63M $ 660.63M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 354.92K $ 354.92K $ 354.92K Рекорд за всички времена: $ 2.59 $ 2.59 $ 2.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00053553 $ 0.00053553 $ 0.00053553 Научете повече за цената на Ginza Network (GINZA)

Токеномика на Ginza Network (GINZA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ginza Network (GINZA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GINZA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GINZA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GINZA, разгледайте цената в реално време на токените GINZA!

