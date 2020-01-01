Токеномика на GINGER (GINGER) Открийте ключова информация за GINGER (GINGER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GINGER (GINGER) Ginger the zesty new memecoin that's here to spice up the world of digital currency! With the tagline "It tastes better with Ginger," this playful coin brings a lighthearted yet innovative touch to the crypto community. Whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the blockchain, Ginger Coin offers a fresh and exciting way to engage with crypto. Designed for fun and community, Ginger Coin is all about celebrating the vibrant, unpredictable nature of the market—just like the bold flavor of ginger. With no serious pretenses, it’s the coin for those who believe in the power of memes, humor, and of course, a dash of spice in everything. Официален уебсайт: https://gingeronsol.co/ Купете GINGER сега!

Токеномика и анализ на цената за GINGER (GINGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GINGER (GINGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Общо предлагане: $ 823.91M $ 823.91M $ 823.91M Циркулиращо предлагане: $ 823.91M $ 823.91M $ 823.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00044433 $ 0.00044433 $ 0.00044433 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000493 $ 0.00000493 $ 0.00000493 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GINGER (GINGER)

Токеномика на GINGER (GINGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GINGER (GINGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GINGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GINGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GINGER, разгледайте цената в реално време на токените GINGER!

Прогноза за цената за GINGER Искате ли да знаете какъв път може да поеме GINGER? Нашата страница за прогноза за цената GINGER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GINGER сега!

