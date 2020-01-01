Токеномика на GINGER GANG (GINGER) Открийте ключова информация за GINGER GANG (GINGER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GINGER GANG (GINGER) Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names. Официален уебсайт: http://Ginger.meme/ Купете GINGER сега!

Токеномика и анализ на цената за GINGER GANG (GINGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GINGER GANG (GINGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.59K $ 38.59K $ 38.59K Общо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Циркулиращо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.59K $ 38.59K $ 38.59K Рекорд за всички времена: $ 0.00881812 $ 0.00881812 $ 0.00881812 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GINGER GANG (GINGER)

Токеномика на GINGER GANG (GINGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GINGER GANG (GINGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GINGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GINGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GINGER, разгледайте цената в реално време на токените GINGER!

