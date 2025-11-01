Информация за цената за Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007349 $ 0.00007349 $ 0.00007349 24-часов нисък $ 0.00008993 $ 0.00008993 $ 0.00008993 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007349$ 0.00007349 $ 0.00007349 24-часов висок $ 0.00008993$ 0.00008993 $ 0.00008993 Рекорд за всички времена $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Най-ниска цена $ 0.00007264$ 0.00007264 $ 0.00007264 Промяна на цената (1ч) +0.84% Промяна на цената (1д) -6.46% Промяна на цената (7д) -23.68% Промяна на цената (7д) -23.68%

Цената в реално време за Ging Gong Kaew (GGK) е$0.00007656. През последните 24 часа GGK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007349 до най-висока стойност $ 0.00008993, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GGK е $ 0.00224676, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007264.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GGK има промяна от +0.84% за последния час, -6.46% за 24 часа и -23.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ging Gong Kaew (GGK)

Пазарна капитализация $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K Циркулиращо предлагане 999.84M 999.84M 999.84M Общо предлагане 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

Текущата пазарна капитализация на Ging Gong Kaew е $ 76.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GGK е 999.84M, като общото предлагане е 999842322.433915. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.12K.