Цената в реално време на Ging Gong Kaew днес е 0.00007656 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GGK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GGK в MEXC сега.

Повече за GGK

GGKценова информация

Какво представлява GGK

Официален уебсайт на GGK

Токеномика на GGK

GGK ценова прогноза

Ging Gong Kaew Лого

Ging Gong Kaew цена (GGK)

1 GGK към USD - цена в реално време:

--
----
-6.40%1D
USD
Ging Gong Kaew (GGK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:28:53 (UTC+8)

Информация за цената за Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Цената в реално време за Ging Gong Kaew (GGK) е$0.00007656. През последните 24 часа GGK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007349 до най-висока стойност $ 0.00008993, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GGK е $ 0.00224676, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007264.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GGK има промяна от +0.84% за последния час, -6.46% за 24 часа и -23.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ging Gong Kaew (GGK)

Текущата пазарна капитализация на Ging Gong Kaew е $ 76.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GGK е 999.84M, като общото предлагане е 999842322.433915. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.12K.

История на цените за Ging Gong Kaew (GGK) USD

През днешния ден промяната в цената на Ging Gong Kaew към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Ging Gong Kaew към USD беше $ -0.0000531824.
През последните 60 дни промяната в цената на Ging Gong Kaew към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Ging Gong Kaew към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-6.46%
30 дни$ -0.0000531824-69.46%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Ging Gong Kaew (GGK) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Ging Gong Kaew (USD)

Колко ще струва Ging Gong Kaew (GGK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ging Gong Kaew (GGK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ging Gong Kaew.

Проверете прогнозата за цената за Ging Gong Kaew сега!

GGK към местни валути

Токеномика на Ging Gong Kaew (GGK)

Разбирането на токеномиката на Ging Gong Kaew (GGK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GGK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Ging Gong Kaew (GGK)

Колко струва Ging Gong Kaew (GGK) днес?
Цената в реално време на GGK в USD е 0.00007656 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GGK към USD?
Текущата цена на GGK към USD е $ 0.00007656. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ging Gong Kaew?
Пазарната капитализация за GGK е $ 76.12K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GGK?
Циркулиращото предлагане на GGK е 999.84M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GGK?
GGK постигна ATH цена от 0.00224676 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GGK?
GGK достигна ATL цена от 0.00007264 USD.
Какъв е обемът на търговията на GGK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GGK е -- USD.
Ще се повиши ли GGK тази година?
GGK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GGK за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Ging Gong Kaew (GGK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

