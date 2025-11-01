Информация за цената за Giko Cat (GIKO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.165256 $ 0.165256 $ 0.165256 24-часов нисък $ 0.179386 $ 0.179386 $ 0.179386 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.165256$ 0.165256 $ 0.165256 24-часов висок $ 0.179386$ 0.179386 $ 0.179386 Рекорд за всички времена $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Най-ниска цена $ 0.165256$ 0.165256 $ 0.165256 Промяна на цената (1ч) +2.84% Промяна на цената (1д) -2.87% Промяна на цената (7д) -12.84% Промяна на цената (7д) -12.84%

Цената в реално време за Giko Cat (GIKO) е$0.171384. През последните 24 часа GIKO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.165256 до най-висока стойност $ 0.179386, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GIKO е $ 6.95, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.165256.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GIKO има промяна от +2.84% за последния час, -2.87% за 24 часа и -12.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Giko Cat (GIKO)

Пазарна капитализация $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Циркулиращо предлагане 10.00M 10.00M 10.00M Общо предлагане 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

Текущата пазарна капитализация на Giko Cat е $ 1.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GIKO е 10.00M, като общото предлагане е 9999192.712436492. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.71M.