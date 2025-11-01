Информация за цената за GIGAETH (GETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,694.36 $ 3,694.36 $ 3,694.36 24-часов нисък $ 3,878.23 $ 3,878.23 $ 3,878.23 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,694.36$ 3,694.36 $ 3,694.36 24-часов висок $ 3,878.23$ 3,878.23 $ 3,878.23 Рекорд за всички времена $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Най-ниска цена $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Промяна на цената (1ч) +0.72% Промяна на цената (1д) +3.39% Промяна на цената (7д) -1.09% Промяна на цената (7д) -1.09%

Цената в реално време за GIGAETH (GETH) е$3,852.98. През последните 24 часа GETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,694.36 до най-висока стойност $ 3,878.23, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GETH е $ 4,864.9, а най-ниската цена за всички времена е $ 2,597.03.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GETH има промяна от +0.72% за последния час, +3.39% за 24 часа и -1.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GIGAETH (GETH)

Пазарна капитализация $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Циркулиращо предлагане 3.24K 3.24K 3.24K Общо предлагане 3,236.770030325571 3,236.770030325571 3,236.770030325571

Текущата пазарна капитализация на GIGAETH е $ 12.48M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GETH е 3.24K, като общото предлагане е 3236.770030325571. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.48M.