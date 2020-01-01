Токеномика на Gigabrain by virtuals (BRAIN) Открийте ключова информация за Gigabrain by virtuals (BRAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gigabrain by virtuals (BRAIN) Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Официален уебсайт: https://gigabrain.gg/ Бяла книга: https://gigabrain.gg/token Купете BRAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Gigabrain by virtuals (BRAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gigabrain by virtuals (BRAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Рекорд за всички времена: $ 0.01611427 $ 0.01611427 $ 0.01611427 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00115011 $ 0.00115011 $ 0.00115011 Текуща цена: $ 0.01177865 $ 0.01177865 $ 0.01177865 Научете повече за цената на Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Токеномика на Gigabrain by virtuals (BRAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gigabrain by virtuals (BRAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRAIN, разгледайте цената в реално време на токените BRAIN!

Прогноза за цената за BRAIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRAIN? Нашата страница за прогноза за цената BRAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BRAIN сега!

