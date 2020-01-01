Токеномика на Giga Stacy (STACY) Открийте ключова информация за Giga Stacy (STACY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Giga Stacy (STACY) Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Официален уебсайт: https://gigastacycto.com Купете STACY сега!

Токеномика и анализ на цената за Giga Stacy (STACY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Giga Stacy (STACY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.75K $ 55.75K $ 55.75K Общо предлагане: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Циркулиращо предлагане: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.75K $ 55.75K $ 55.75K Рекорд за всички времена: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Giga Stacy (STACY)

Токеномика на Giga Stacy (STACY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Giga Stacy (STACY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STACY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STACY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STACY, разгледайте цената в реално време на токените STACY!

Прогноза за цената за STACY Искате ли да знаете какъв път може да поеме STACY? Нашата страница за прогноза за цената STACY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STACY сега!

