Информация за Giga POTUS (POTUS) Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power. Официален уебсайт: https://gigapotus.com/ Купете POTUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Giga POTUS (POTUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Giga POTUS (POTUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.78K $ 37.78K $ 37.78K Общо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Циркулиращо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.78K $ 37.78K $ 37.78K Рекорд за всички времена: $ 0.00232126 $ 0.00232126 $ 0.00232126 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Giga POTUS (POTUS)

Токеномика на Giga POTUS (POTUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Giga POTUS (POTUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POTUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POTUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POTUS, разгледайте цената в реално време на токените POTUS!

Прогноза за цената за POTUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме POTUS? Нашата страница за прогноза за цената POTUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POTUS сега!

