Информация за цената за Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00308614 $ 0.00308614 $ 0.00308614 24-часов нисък $ 0.0033204 $ 0.0033204 $ 0.0033204 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00308614$ 0.00308614 $ 0.00308614 24-часов висок $ 0.0033204$ 0.0033204 $ 0.0033204 Рекорд за всички времена $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Най-ниска цена $ 0.00037459$ 0.00037459 $ 0.00037459 Промяна на цената (1ч) -0.52% Промяна на цената (1д) -1.52% Промяна на цената (7д) +37.80% Промяна на цената (7д) +37.80%

Цената в реално време за Gifts Strategy (GIFTSTR) е$0.00315171. През последните 24 часа GIFTSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00308614 до най-висока стойност $ 0.0033204, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GIFTSTR е $ 0.00692033, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00037459.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GIFTSTR има промяна от -0.52% за последния час, -1.52% за 24 часа и +37.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gifts Strategy (GIFTSTR)

Пазарна капитализация $ 288.91K$ 288.91K $ 288.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 304.93K$ 304.93K $ 304.93K Циркулиращо предлагане 91.54M 91.54M 91.54M Общо предлагане 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Текущата пазарна капитализация на Gifts Strategy е $ 288.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GIFTSTR е 91.54M, като общото предлагане е 96613869.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 304.93K.