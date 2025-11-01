Информация за цената за GIFT (GIFT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.127925 $ 0.127925 $ 0.127925 24-часов нисък $ 0.129885 $ 0.129885 $ 0.129885 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.127925$ 0.127925 $ 0.127925 24-часов висок $ 0.129885$ 0.129885 $ 0.129885 Рекорд за всички времена $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Най-ниска цена $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) -0.53% Промяна на цената (7д) -2.62% Промяна на цената (7д) -2.62%

Цената в реално време за GIFT (GIFT) е$0.128518. През последните 24 часа GIFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.127925 до най-висока стойност $ 0.129885, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GIFT е $ 0.140837, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.118325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GIFT има промяна от +0.13% за последния час, -0.53% за 24 часа и -2.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GIFT (GIFT)

Пазарна капитализация $ 403.48K$ 403.48K $ 403.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 403.48K$ 403.48K $ 403.48K Циркулиращо предлагане 3.14M 3.14M 3.14M Общо предлагане 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Текущата пазарна капитализация на GIFT е $ 403.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GIFT е 3.14M, като общото предлагане е 3140135.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 403.48K.