Токеномика на GIC Sports Network (GIC) Открийте ключова информация за GIC Sports Network (GIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GIC Sports Network (GIC) The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports. Официален уебсайт: https://gicsports.io/ Бяла книга: https://whitepaper.gicsports.io/ Купете GIC сега!

Токеномика и анализ на цената за GIC Sports Network (GIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GIC Sports Network (GIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.85K $ 9.85K $ 9.85K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.09K $ 12.09K $ 12.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00704513 $ 0.00704513 $ 0.00704513 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012087 $ 0.00012087 $ 0.00012087 Научете повече за цената на GIC Sports Network (GIC)

Токеномика на GIC Sports Network (GIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GIC Sports Network (GIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GIC, разгледайте цената в реално време на токените GIC!

Прогноза за цената за GIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GIC? Нашата страница за прогноза за цената GIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GIC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!