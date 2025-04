Какво е GIC Sports Network (GIC)

The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

GIC Sports Network (GIC) ресурс Бяла книга Официален уеб сайт