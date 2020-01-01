Токеномика на GHOG (GHOG) Открийте ключова информация за GHOG (GHOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GHOG (GHOG) GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Официален уебсайт: https://www.handofgod.app/ Купете GHOG сега!

Токеномика и анализ на цената за GHOG (GHOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GHOG (GHOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.50K $ 25.50K $ 25.50K Общо предлагане: $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Циркулиращо предлагане: $ 22.84K $ 22.84K $ 22.84K FDV (оценка при пълна реализация): $ 69.46K $ 69.46K $ 69.46K Рекорд за всички времена: $ 52.76 $ 52.76 $ 52.76 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.957138 $ 0.957138 $ 0.957138 Текуща цена: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Научете повече за цената на GHOG (GHOG)

Токеномика на GHOG (GHOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GHOG (GHOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GHOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GHOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHOG, разгледайте цената в реално време на токените GHOG!

Прогноза за цената за GHOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме GHOG? Нашата страница за прогноза за цената GHOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GHOG сега!

