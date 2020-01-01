Токеномика на Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Открийте ключова информация за Ghibli Kapibala (KAPIBALA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Официален уебсайт: https://ghibli-kapibala.fun/ Купете KAPIBALA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ghibli Kapibala (KAPIBALA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Общо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Циркулиращо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Рекорд за всички времена: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000681 $ 0.00000681 $ 0.00000681 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Токеномика на Ghibli Kapibala (KAPIBALA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ghibli Kapibala (KAPIBALA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAPIBALA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAPIBALA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAPIBALA, разгледайте цената в реално време на токените KAPIBALA!

Прогноза за цената за KAPIBALA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAPIBALA? Нашата страница за прогноза за цената KAPIBALA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAPIBALA сега!

